الاحتلال يقتحم حرم جامعة القدس.. ويعتقل شابين من القدس وطفلا من الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حرم جامعة القدس "أبو ديس" جنوب شرق القدس المحتلة، واندلعت مواجهات مع شبان الجامعة الذى تصدوا له.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، الذين تصدوا له فور اقتحامه للجامعة وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وتتعرض جامعة القدس لاقتحامات واعتداءات بشكل متواصل من قبل قوات الاحتلال، وأقام الاحتلال قرب الجامعة مقطعاً من الجدار الذى يفصل أراضى بلدة أبو ديس عن القدس المحتلة.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما تم اعتقال طفل عند مدخل مخيم بمحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف صلاح وعلى العباسي، من حى باب المغاربة فى البلدة، واقتادتهما للتحقيق دون توضيح ملابسات الاعتقال.

وفى الخليل قالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال الطفل قسيم عبد الرحمن الحموز (13عاما) من قبل قوات الاحتلال المتمركزة عند بوابة مخيم الفوار جنوب الخليل.