الرئيس التونسى: العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف لتحقيق أهداف الشعب

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسى فى كنف الحرية والديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج اليوم السبت، حيث بين أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر فى أسباب ذلك داخليا ودوليا.

وقال سعيد - فى بيان للرئاسة التونسية - أن لديه حرص راسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له فى الخارج، موضحا أنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.