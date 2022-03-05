الجيش اليمنى يحبط هجوما للحوثيين فى محافظة حجة

أحبطت قوات الجيش اليمنى، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي اليوم السبت، هجوما للحوثيين بمديرية عبس غرب محافظة حجة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله، إن الحوثى دفعت بمجوعات مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية فى جبهة بنى حسن إلا أن قوات الجيش أجبروهم على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبّدها خسائر كبيرة فى العتاد.
وبالتزامن، استهداف طيران التحالف العربى بعدّة غارات تجمعات متفرقة للحوثى فى عبس، ما أسفر القصف عن تدمير معدات وأطقم عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
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