وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.
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