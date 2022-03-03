خلال مشاركته في ندوة "الهجرة غير النظامية في الوطن العربي" والتي عقدت أمس الاول في العاصمة التونسية، اكد الدكتور حيدر طارق الجبوري- مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية- أن ما يتردد عن انهاء وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الاونروا) وربط ملف اللاجئين الفلسطينيين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين هو أمر خطير يجب على المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته التصدي له لأنه أمر مخالف لقرارات الشرعية الدولية وسيؤدي لمزيد من تفجر الأوضاع في المنطقة والعالم، فقضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر #القضية_الفلسطينية وذات خصوصية كبيرة، ومنذ ان قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انشاء وكالة (الاونروا) في 8 ديسمبر 1949 والوكالة تلعب ادوارا غاية في الاهمية للاجئين الفلسطنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجبوري: الأونروا تخدم 5.7 مليون لاجئ فلسطيني ووجودها يحد من انتشار الإرهاب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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