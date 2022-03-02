لبنان يتعرض لمنخفض جوى جديد مصحوب بأمطار غزيرة وعواصف رعدية حتى الجمعة

أعلنت الأرصاد الجوية اللبنانية تعرض البلاد لمنخفض جوى جديد متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة ورياح شديدة يسيطر تدريجيا على الحوض الشرقى للمتوسط بدءا من مساء اليوم، ويشتد تأثيره غدا /الخميس/ وينحسر تدريجيا بعد غد /الجمعة/.
وتوقعت الأرصاد اللبنانية ،فى بيان لها اليوم/الأربعاء/، أن يسود غدا طقس غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة التى تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد خاصة فى المناطق الجنوبية مما يستدعى التحذير من تشكل السيول، كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل الى 90 كيلو مترا بالساعة خاصة فى المناطق الشمالية.
وحذرت الأرصاد من تساقط اللوحات الإعلانية، مؤكدة أن الثلوج تبدأ بالتساقط على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس الـ1200 متر خلال الليل.
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