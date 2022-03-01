تعرف على ”جدول النظام المنسق” الصادر عن منظمة الجمارك العالمية وأهميته الجهود...

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الأول لعام 2022 للجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال يومي 1-3 مارس 2022،

تعتبر لجنة التوفيق بين الترجمات هي لجنة منبثقة من لجنة السادة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية وهي معنية بترجمة وتحديث جدول النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وأيضاً شروحات النظام المنسق التي تفسر وتشرح بنود النظام المنسق، وتم تقسميها لأقسام وفصول، حيث يحتوي جدول النظام المنسق على جميع السلع التي يتم عليها عمليات تبادل تجاري بين الدول وتم تقسيمها إلى (21) قسم كمجموعات حيث يعتبر الأقسام الأولى للسلع الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها وصناعتها، ثم المنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية، ثم الخشب ومصنوعاته، ثم المنسوجات ومصنوعاتها، ثم الجلود ومشتقاتها ومصنوعاتها، ثم المعادن الثمينة ومصنوعاتها، ثم الآلات والأجهزة وأجزاؤها ثم معدات النقل ثم أدوات وأجهزة التصوير الفوتوغرافي السينمائي، ثم الأسلحة والذخيرة، ثم السلع المتنوعة مثل الأثاث وما يتضمنه، ثم التحف الفنية وتم تفريع الأقسام إلى (97) فصل جمركي.

سيقوم الاجتماع بإدخال التعديلات اللغوية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية لإصدار 2022، حيث أن منظمة الجمارك العالمية تقوم بتحديث جدول النظام المنسق بشكل دوري كل 5 سنوات، وهناك تعديلات لغوية تصدر عن المنظمة كل ستة أشهر، وهو ما سيتم أخذه في الاعتبار ومناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة.