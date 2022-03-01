مجلس الأمن يرحب بالتعاون الكويتى - العراقى فى البحث عن المفقودين الكويتيين...

رحب أعضاء مجلس الأمن بالتعاون الجارى بين الكويت والعراق فى عمليات البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ورحب الأعضاء في بيان صادر مساء أمس الاثنين باختتام الكويت لعملية تحديد هوية الرفات البشري الذي تم انتشاله من السماوة في العراق ونقله إلى الكويت في عامي 2019 و2020 مشيرين إلى أنه تم تحديد 59 مجموعة من الرفات لكويتيين ومواطنين من دول أخرى.

وذكروا أن الكويت نقلت إلى العراق مجموعات الرفات التي لم تتم مطابقتها مع قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين لديها معربين عن تعاطفهم العميق مع أسر المفقودين وتعازيهم في الأرواح التي فقدت.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن باللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لدورها في تيسير تنفيذ القرار 2107 (2013) لحل القضايا العالقة ذات الصلة للمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.

ورحبوا بالتزام حكومة العراق المستمر بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية وشجعوها على مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.