سانا: وفاة 11 شخصا في حريق بمركز لاميرادا التجاري بدمشق

انتشلت فرق إطفاء دمشق صباح الثلاثاء 11 جثة جراء حريق اندلع في مركز للتسوق وسط العاصمة السورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت سانا إن “عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدت حريقاً نشب فجر اليوم في كامل بناء (مول لاميرادا) بشارع الحمراء في دمشق”.
ونقلت سانا عن معاون قائد فوج إطفاء دمشق انه “تم إنقاذ أربعة أشخاص وانتشال خمس جثث حتى الآن”.
وقال مصدر في فوج إطفاء دمشق لوكالة فرانس برس إن “التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق، وطلب من الجميع الابتعاد عن المكان ليتسهل عمل فرق الدفاع المدني”.
وشاهد مراسلو الوكالة في دمشق واجهة المركز المؤلف من عدة طبقات قد احترقت بالكامل، وتضرّر أكثر من ثلاثين محلاً وسط وفي محيط المركز التجاري.
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