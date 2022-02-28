أوكرانيا.. إجلاء 160 عراقيا إلى بولندا ومولدوفا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الاثنين إجلاء 160 عراقيا بينهم طلبة من أوكرانيا إلى بولندا ومولودفا.

وقال الصحاف في بيان صحفي إن "سفارة جمهورية العراق في وارسو تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البولندية المعنية في وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود بشأن الجالية العراقية المقيمة في أوكرانيا".

وأضاف، أن "السفارة وثقت دخول 157 فردا من الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية".

وأشار الصحاف إلى إجلاء "ثلاثة طلبة عراقيين من أوكرانيا عبر الحدود المولدوفية".