الاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي تحت شعار ” الحلي في التراث العربي”

تحتفل الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الثقافة وحوار الحضارات)، يوم 27 فبراير باليوم العربي للتراث الثقافي العربي، والذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8030، الصادر في الدورة العادية (145)، بتاريخ 11/3/2016، بشأن اعتبار يوم 27 فبراير من كل عام يوماً للاحتفاء بالتراث الثقافي العربي، وقد تم اختيار موضوع "الحلي في التراث العربي" كشعار لاحتفالية هذا العام بهدف تسليط الضوء على هذا النوع من التراث الفني المهم الذي تزخر به المنطقة العربية، ويمتد جذوره عبر التاريخ متمثل في الحضارات المختلفة والفنون والتراث،

وقد صرحت سعادة السفيرة الدكتور هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد من خلال الاحتفال باليوم العربي للتراث على أهمية الموروث الثقافي العربي، وإظهار قيمته التي تكمن في بناء الحضارة والقيم الإنسانية والاعتزاز بالماضي ومحاربة التشويه الذي استهدف التاريخ والحضارة العربية، وكذلك خلق التواصل بين الاجيال والتشجيع على الابداع من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

شارك في الاحتفال عدد من الدول الأعضاء، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الكسو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو )، ومعهد المخطوطات العربية والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (الإيكروم الإقليمي بالشارقة)، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث الثقافي العربي، وتضمن الاحتفال أوراق عمل مقدمة من عدد من الجهات والدول العربية حول الحلي في التراث الثقافي في عدد من الدول العربية، من بينها الحلي في القدس في التراث الفلسطيني، وجهود حماية التراث الثقافي الملموس في الوطن العربي، وإدراج منظمة اليونسكو فن التطريز الفلسطيني على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي، كما تخلل الاحتفال معرض للحلي كتراث ثقافي العربي مقدم من بعض الدول الأعضاء المشاركة والجهات المشاركة، وكورال " أطفال " من فرقة سلام التابعة لوزارة الثقافة المصرية.