مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تجت حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، برفقة حاخامات قدموا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

وفي مدينة الخليل يجنوب الضفة الغربية المحتلة، أغلق مستوطنون، اليوم الأحد، الطرق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن مستوطني “متسي يعير” المقامة على أراضي المواطنين في قرية بير العد، أغلقوا الطريق المؤدية إلى مسافر يطا بالحجارة، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.

ويتعرض المواطنون الفلسطنيون في مسافر يطا لجملة لا تنتهي من الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون بدعم كامل من قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية بهدف توسيع المخططات الإستيطانية ومصادرة الاراضي وطرد سكانها الأصليين.