وفد كويتى يبحث مع البنك الدولى التحقيقات بقضايا الأموال المسروقة واستردادها

اجتمع وفد كويتي برئاسة عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبيد المطيري في مقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع خبراء البنك المختصين في التحقيقات الجنائية بقضايا الأموال المسروقة وجمع الادلة المتعلقة بها واستردادها.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " اليوم /الجمعة/ أن النائب المطيري قال إن الاجتماع الذي شاركت فيه سفارة دولة الكويت بواشنطن بحث الآليات التي قامت بها الدول المختلفة لتنفيذ مبادرة استرداد الأموال المسروقة (ستار) التي أنشئت عام 2007 بالبنك الدولي بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول في استرداد الأموال المسروقة.

وأضاف المطيري أن "الاجتماع ضم رؤساء كل الإدارات المعنية بينها إدارة استرداد الاموال المسروقة وإدارة التحقيق وإدارة الادلة لبحث سبل التعاون الدولي لاسترداد الأموال" مؤكدا أنه "لا يوجد في العالم جهاز دولي رسمي مختص إلا هذه الجهة".