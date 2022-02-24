وزارة النقل العراقية: الحركة الجوية مستمرة بشكل انسيابي

أكدت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، أن الحركة الجوية في البلاد مستمرة بشكل انسيابي، ونفت وجود أي "عارض".

وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، نزار إبراهيم في بيان صحفي، إن "إدارة الحركة الجوية العراقية مستمرة بشكل انسيابي ولا تواجه أي عارض".

وأضاف، أن "المراقبين الجويين ملتزمين بإدارة الحركة الجوية للطائرات العابرة والمغادرة والقادمة في مطار بغداد الدولي والمطارات العراقية الأخرى".

وأشار إلى أن "الحديث الأخبار التي تشير إلى توقف الحركة، تؤثر بشكل سلبي على سمعة العراق أمام العالم، وندعو وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية".

وتابع: "هذه الأنباء، تأتي بالتزامن مع ما تشهده الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية انتعاشا غير مسبوق في عدد الطائرات المستخدمة الممرات في الفضاء العراقي خلال الفترة الأخيرة من قبل الشركات الدولية والعالمية، وهو انجاز بحد ذاته يحسب للعراق والعراقيين جميعا".

وصباح اليوم أضرب العشرات من موظفي الخطوط الجوية العراقية عن العمل وأعلنوا إيقاف الرحلات المقررة اليوم لحين تنفيذ مطالبهم.