السعودية تستقبل الوافدين عليها بـ”ختم خاص” احتفالا بيوم التأسيس

أطلقت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، "ختما خاصا" بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.
ويحتوي الختم على الهوية البصرية لليوم الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727.
ويحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة، "مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، تختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم فقط، كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية".
وتأتي المبادرة ضمن الاحتفال مع المسافرين، وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة، "التي تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون".
يذكر أن "يوم التأسيس" ليس بديلا لليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة كل عام، ولكن السعودية أرادت من خلال الأمر الملكي الجديد بالاحتفال بيوم التأسيس أن تؤكد اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة الممتدة لثلاثة قرون.
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