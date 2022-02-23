وزارة الداخلية اللبنانى يعلن إحباط 3 عمليات تفجير لحساب «داعش»

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إحباط ثلاث عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم داعش تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال وزير الداخلية، بسام المولوي، خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي، إن التفجيرات في حال حصولها كانت “ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا”.

وأشار بسام مولوي إلى أن “قوى الأمن الداخلي اللبناني هم أبطال هذه العملية، وأهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكنوا من توقيف جماعة إرهابية تجند شبابا للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية”.

وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن العملية جاءت “بناء لتوجيهات المدير العام لقوى الأمن القاضية بإجراء متابعة مستمرّة ودائمة لنشاط التنظيمات الإرهابية في لبنان، من قبل شعبة المعلومات وبصورة خاصة تلك التابعة لتنظيم داعش”.

وفي وقت سابق، أعلن الأمن اللبناني، عن توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، في شمال لبنان.