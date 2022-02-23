وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العماني تطورات القضايا الإقليمية

استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأربعاء.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصل وزير الخارجية العماني، صباح اليوم إلى طهران، إذ تعد زيارته هذه أول زيارة يقوم بها لإيران بعد تولي عبد اللهيان مهام وزارة الخارجية قبل عدة أشهر.
وتأتي الزيارة بينما “بلغت المفاوضات النووية الجارية في فيينا مرحلة يتعلق نجاحها أو فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من قبل الأطراف الغربية”، بحسب لفتت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
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