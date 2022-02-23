صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بصدد الإعداد لعقد أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب يومي 23-24 فبراير 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير لأعمال الدورة العادية 56 للمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي/ مارس 2022،

وسيناقش الاجتماع عدد من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها مواجهة التداعيات الناجمة عن وباء كوفيد 19 وجهود مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بمشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية مشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كوفيد 19، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2319 د.ع 108 بتاريخ 2/9/2021 بشأن المبادئ العامة الاسترشادية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية

هذا بالإضافة إلى الإطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (54) مارس 2021، ورقم (56) مارس 2022. وبحث عدد من المواضيع الصحية الأخرى ومن بينها: التجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية و توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات و الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف/ مايو 2022. واختيار محور الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب

كما سيتم الإطلاع على توصيات لجنة جائزة الطبيب العربي لعام 2022 تمهيدا للإعلان عن هذه الجائزة من قبل مجلس وزراء الصحة العرب، وتكريم الأطباء الفائزين،

وفي إطار استعدادات الأمانة العامة في التحضيرات لانعقاد المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية، من المقرر أن يتم إعداد إعلان القاهرة 2022 تمهيدا لإصداره من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 56 مارس 2022

هذا بالإضافة إلى بحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والإطلاع على جهود المركز العربي لتاليف وترجمة العلوم الصحية.