ارتفاع حركة المسافرين عبر مطار دبي الى 12.7% في 2021

تعامل مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة السفر الدولي، مع 29.1 مليون راكب في عام 2021، بزيادة 12.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وقالت شركة مطارات دبي المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء إن الأرقام حصلت على دعم من قوة الأداء في الربع الرابع، الذي مثل أكثر من ثلث الحركة الإجمالية في العام الماضي.

وتشير الزيادة في الحركة، التي تفوق أيضا توقعات مطارات دبي البالغة 28 مليون راكب، إلى حرص الناس على السفر برغم استمرار الجائحة.

والمطار هو المركز الرئيسي لشركة طيران الإمارات ويتعامل مع رحلات تسيرها 84 شركة للخطوط الجوية إلى 198 وجهة دولية. وكان ديسمبر كانون ألأول أكثر الشهور ازدحاما بالحركة حيث تعامل المطار مع 4.5 مليون مسافر من وإلى دبي.

وخلال الرابع الرابع، تجاوزت حركة الركاب الفصلية عشرة ملايين للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وحصلت الحركة عبر المطار على دعم من عودة دبي لفتح أبوابها أمام السياح في يوليو تموز 2020، وفي ظل فرض قيود صحية خفيفة نسبيا جعلت دبي مقصدا للسائحين.

وتستضيف دبي معرض إكسبو 2020 العالمي الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول وينتهي الشهر القادم.