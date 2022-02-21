القبس: السيسي وتبون يزوران الكويت غدا الثلاثاء

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، سيصلان غدا الثلاثاء إلى الكويت في زيارة رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيسين سيصلان رفقة الوفدين المرافقين لهما، وسيلتقيان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الرئيس المصري استقبل يوم الأحد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

من جانبه، يوجد الرئيس الجزائري حاليا في دولة قطر، حيث وقع العديد من اتفاقيات التعاون بالدوحة.