تحطم طائرة حربية في شمال شرق إيران

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز F-5 قبل دقائق داخل مدينة تبريز بالقرب من مطار المدينة الدولي.
وأشارت التقارير الأولية إلى أن موقع التحطم كان بالقرب من المسلخ القديم لمدينة تبريز وقرب إحدى المدارس، وسط أنباء عن مقتل الطيار اثر الحادث.
من جانبه، أوضح المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في تبريز، حميد منجم، قائلا: "اصطدمت الطائرة بجدار مدرسة كانت مغلقة لحسن الحظ..اثنان من عناصر القوات الجوية وأحد المواطنين الذي كان في سياراته الشخصية بمكان الحادث راحوا ضحية السقوط".
وأضاف: "من المتوقع أن الطيار لم يقدم على الإقلاع الطارئ من الطائرة بسبب قربها من منطقة سكنية وفدى نفسه تجنبا لوقوع ضحايا مدنيين".
هذا ولم تعلن السلطات بعد عن أسباب وتفاصيل الحادث.
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