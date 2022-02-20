هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر تضرب محافظة واسط العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية، الأحد، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في قضاء بدرة من محافظة واسط.
قالت وزارة النقل العراقية في بيان لها إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 03:45:28 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،2) درجة وتبعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط".
وأشارت إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين العراقيين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات آخرى"، داعية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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