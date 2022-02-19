البرلمان العراقي يطلب من الادعاء العام منع وزير المالية من السفر

طلب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، من الادعاء العام منع وزير المالية علي علاوي من السفر.
ووفقا لوثيقة صدرت عن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، فقد طلب المجلس رسميا منع وزير المالية من السفر بسبب وجود "مخالفات مالية وقانونية".
واتهم الزاملي في وقت سابق من اليوم، وزير المالية "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم في ارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
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