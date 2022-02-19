السعودية تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا

سجلت السعودية، اليوم السبت، تراجعا كبيرا في إصابات كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الجمعة 1376 حالة في المملكة.
السعودية تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كوروناالسعودية ترصد انخفاضا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 738331 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 1928 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البلاد 709420 شخصا.
وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8982 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 876 حالة.
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