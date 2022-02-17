عون يكشف عن عراقيل وضعت في وجهه حالت دون ”مكافحة الفساد”



قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن هناك جهات وضعت العراقيل أمامه، ووفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم.

وأكد، خلال لقائه أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن "التزامي مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عملت لتحقيقها منذ بداية العهد وتم وضع عراقيل من جهات وفرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم".

وأضاف: "إصراري على نتائج عملية للتدقيق الجنائي المالي لا ينطلق من اعتبارات شخصية بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر".

واتهم جهات وأحزاب لبنانية بالاستفادة من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، وقال: "ليس غريبا ان تنتفض في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده".