عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المجر في إكسبو 2020

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر، اليوم الخميس، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ “إكسبو 2020 دبي” ، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية المجر وسبل تطويره في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بيتر سيارتو .

مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

من جانبه أكد بيتر سيارتو على عمق العلاقات الإماراتية المجرية وتطلع بلاده إلى تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد بالتنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي ودوره المهم في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وقبيل اللقاء ، وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبيتر سيارتو على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية.

كما شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في الدولة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في المجر للتعاون المشترك لتنفيذ برنامج STIPENDIUM HUNGARICUM خلال الفترة ” 2022 – 2024″.

وقع مذكرة التفاهم حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر.

وشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الداخلية بدولة المجر في مجال إدارة موارد المياه.

وقع مذكرة التفاهم سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر.