الجامعة العربية تؤكد على أهمية الحوار الوطني الشامل في السودان لنجاح المرحلة...

أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن دعم الجامعة للجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية.
وجدد المصدر تأييد الجامعة العربية للمساعي الحميدة التي تبذلها حالياً بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل، ووقوف الجامعة العربية بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية.
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