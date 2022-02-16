تعقد ادارة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك يومي 16-17 فبراير 2022 (حضورياً) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
هذا، ويناقش الاجتماع توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في سبتمبر 2021، ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وكذلك استعراض مخرجات فريق العمل المشترك والمكون من (مكتب براءات الاختراع المصري، مكتب الملكية الصناعية بالجمهورية الجزائرية، وهيئة الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية).
كما يناقش الاجتماع آلية تنفيذ إعداد الاحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية لإعداد تصور حول اثراء المحتوى العربي للملكية الفكرية.
وأفادت الوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.
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