الإمارات تدرج تركيا ضمن اللائحة الخضراء

أزالت الإمارات اسم تركيا من لائحة الدول التي يتعين على مواطنيها القادمين إلى أبوظبي الخضوع لحجر صحي، في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وقالت السفارة التركية لدى أبوظبي، عبر "تويتر"، إن "الإمارات أدرجت اسم تركيا في اللائحة الخضراء، التي تعفي مواطني بعض الدول من إلزامية الحجر الصحي لدى وصولهم إلى أبو ظبي".
وأضافت أنه سيتم طلب إبراز اختبار (PCR)، سلبي النتيجة من المسافرين القادمين من تركيا، أجري قبل 48 ساعة كحد أقصى من موعد الرحلات الجوية إلى أبوظبي.
وأوضحت أن "الأشخاص القادمين من تركيا الذين أتموا تطعيمهم عبر تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة، سيخضعون لفحص (PCR) في اليوم السادس لوصولهم، أما الذين لم يستكملوا التطعيم فسيخضعون للفحص في اليومين السادس والتاسع".
وكانت السلطات الإماراتية قد أزالت اسم مجموعة من الدول بينها تركيا، من اللائحة الخضراء، في 3 يناير المنصرم، وبالتالي كان يتعين على القادمين من تلك الدول ممن لم يستكملوا تطعيمهم، الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.
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