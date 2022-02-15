بدء فعاليات اليوم الثالث والأخير من الأسبوع العربي الرابع للتنمية المستدامة 2022

تبدأ الأن فعاليات اليوم الثالث والأخير من الأسبوع العربي الرابع للتنمية المستدامة 2022.
الجلسة الأولى تتحدث عن الفرص وأهمية محاولة استشراف المهارات المطلوبة للمستقبل وإدخال عامل المرونة في الوظائف وتأهيل الكوادر الشبابية
ففي فترة ما قبل الوباء، كان من الواضح أن تكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة ستتوغل في جميع القطاعات الاقتصادية لتستبدل أو تحسن من بعض نظم التصنيع وتقديم الخدمات والعمل بشكل عام، وبالتالي ستتطلب مهارات علمية وعملية جديدة للتعامل معها.
جاء وباء كوفيد-19 ليُسرع من وتيرة تبني التكنولوجيات الحديثة والأنماط غير الاعتيادية في العمل، وعلى الرغم من الخسائر الإنسانية والصحية الجسيمة التي تسبب بها فقد فتح المجال لفرص ومجالات جديدة ومنظور مختلف للعمل في المستقبل.
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