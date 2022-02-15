الرئيس التونسي يعفي رئيس الإذاعة من منصبه

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أمس الاثنين أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، في أحدث خطوة للرئيس سعيد منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا بذلك قبضته على القضاء.

وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية، إذاعة تونس، في سبتمبر أيلول. ولم يذكر سعيد بديلا للشنيتي في البيان.

وقال سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر كانون الأول.