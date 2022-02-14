القنصلية المصرية في الكويت تتيح نظام الدفع الفوري الإلكتروني

أتاحت قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت لمراجعيها نظام الدفع الإلكتروني عن طريق ماكينات الدفع الفوري المميكن K-Net.

وقد أفاد قنصل مصر بالكويت السفير هشام عسران بأن تلك الخطوة تأتي في إطار توجه القيادة السياسية المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ضمن جهود وزارة الخارجية في تسهيل وتطوير العمل القنصلي، ضمن خطوات الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على سرعة وسهولة وجودة الخدمات التي تقدمها البعثات المصرية حول العالم.

وأضاف عسران ان تلك الميزة الجديدة التي أتاحتها القنصلية تأتي ضمن ميزات أخرى رقمية بالفعل يتم تقديمها منذ فترة للمواطنين المصرين المقيمين بالكويت وكذلك كافة الجنسيات الأخرى، والتي تتضمن حجز المواعيد إلكترونيا عن طريق الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الذكي، وكذلك الرد على الاستفسارات المختلفة عن طريق مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي وموقع القنصلية وتطبيق الهاتف، بالإضافة إلى إمكانية تتبع انتهاء المعاملة القنصلية ومعرفة تاريخ تسلمها بكل سهولة ويسر وسط تأمين كاف لجميع المعاملات والبيانات.

هذا، وقد تم توفير عدد كاف من ماكينات الدفع الفوري الإلكتروني على كل شباك خاص بالمعاملات القنصلية بمقر القنصلية، بينما لايزال يتم أيضا قبول الدفع عن طريق النقد المباشر تسهيلا على المواطنين والمترددين على القنصلية.

وأشار السفير عسران إلى أن القنصلية والسفارة المصرية في الكويت تعملان دائما على خدمة المصالح المصرية بالكويت وتقومان على رعاية المواطنين المصريين وتقديم كافة الخدمات القنصلية لهم على أعلى مستوى من الحرفية، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مستمرة للعمل الدائم على تطوير نظم تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين على مدار الساعة والارتقاء بها.

وبهذه المناسبة، أعرب سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت ورئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران، عن تقديرهما للقيادتين السياسيتين المصرية والكويتية، ووزارتي الخارجية بالبلدين، وكل العاملين بالسفارة والقنصلية المصرية على أرض الكويت الشقيقة وذلك على الدعم الذي يتم تقديمه للقنصلية للوصول إلى المستوى الحالي من الحرفية والتطوير، مشيرين الى أن المزيد من الخدمات والتسهيلات ستأتي تباعا في المستقبل القريب.

وقال شلتوت: لا يفوتنا هنا الإشادة بالتعاون الكبير المثمر مع حكومة الكويت الشقيقة، ودورها الذي نقدره كثيرا في تيسير المعاملات الخاصة بأبناء الجالية المصرية، وتعاطيها السريع مع كافة طلبات البعثة الديبلوماسية المصرية في هذا الإطار.