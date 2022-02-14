أطلق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، مبادرة لحل الأزمة السياسية في السودان.
وتتضمن المبادرة 4 محاور من بينها، إطلاق حوار شامل مع جميع القوى باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لقيادة الفترة الانتقالية، كما تتضمن إدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب المتغيرات السياسية، والتأكيد على قيام انتخابات نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وكان البرهان قد صرح، السبت الماضي، بأن هناك شكوكا حول أن جهات أخرى تقتل المتظاهرين.
وعبّر البرهان، في حوار مع التلفزيون السوداني، عن أسفه وحزنه لسقوط ضحايا شهداء أو جرحى أو مصابين خلال المظاهرات.
وأضاف: “هناك شكوك في أن جهات أخرى تمارس قتل المتظاهرين، وأنا شخصيا مستعد لتحمل هذه المسؤولية الكاملة إذا أصدرت تعليمات بملاحقة المتظاهرين وقتلهم، أو إذا كنت أعلم بأن هناك جهة تقتل المتظاهرين”.
وتابع: “هناك أيضا عدم تعاون من مختلف الأطراف بشأن كشف ملابسات القتل بالمظاهرات”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان يطرح مبادرة من 4 محاور لحل الأزمة السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.