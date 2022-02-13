شدد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، على أن الفلسطينيين لن يسمحوا لإسرائيل، ورغم غطرستها، بتحقيق أهدافها بما يعرف بـ"التقسيم الزماني والمكاني" للمسجد المبارك.
وقال صبري إنه مهما أبعد الاحتلال من المرابطين والحراس عن المسجد الأقصى، لن نسمح له بتحقيق أهدافه بالتقسيم الزماني والمكاني.
وبيّن أن التقسيم الزماني هو تخصيص ساعات محددة لليهود في الأقصى، لا يكون فيها المسلمون، "وهذا أمر لا يمكن أن يتم، ولن يتم".
والتقسيم المكاني هو اقتطاع مساحة من الأقصى خاصة باليهود، وتركيزهم على المنطقة الشرقية من باحات الأقصى، بما فيها باب الرحمة، وفق صبري.
وأضاف صبري أن "المخططات الاحتلالية يحبطها وعيُ المقدسيين ودفاعهم عن القدس، مضيفا أن فتيان المدينة نجحوا في فرض أنفسهم، وإلغاء مشاريع احتلالية وتهويدية في المدينة".
وقال إن "الاحتلال ينفذ ما يريد داخل مدينة القدس، ولا أحد يعارضه إلا أبناء شعبنا."
ونبه إلى أن "الاحتلال حاصر القدس وعزلها عن محيطها، بهدف إضعافها، ومنع أي فلسطيني من دخولها"، مضيفا أن "المدينة تتآكل بالحواجز العسكرية والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي وأسرلة التعليم".
ولفت إلى أن الاحتلال استغل بنود اتفاقية أوسلو لتهويد وتغيير الوضع القائم في القدس.
وشدد على أن "كل من يزور الأقصى من خلال الاحتلال هو غير مرحب به، وهو في مكانة المقتحِم".
وتابع: "المطبعون لا يدركون أن مجيئهم للأقصى من خلال الاحتلال، يعطي شرعية للاحتلال على الأقصى".
وشدد على أن "القدس ليست لأهل فلسطين وحدهم، بل شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة"، مؤكدا أنه "لا بد أن تكون البوصلة موجهة للقدس".
وتابع "على العرب والمسلمين أن يدركوا أهمية المسجد الأقصى في عقيدتهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطيب الأقصى: القدس مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة ولن نسمح بالتقسيم الزماني... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.