السودان: توجيه بتوفير احتياجات ”الحركات المسلحة” لإخلاء قواتها من المدن

وجهت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، بالتوفير الفوري للاحتياجات اللوجستية للحركات الموقعة على السلام لتنفيذ قرار إخلاء قواتها من المدن و تمركزها في مناطق التجميع في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها إتفاقية جوبا للسلام مسار دارفور .
وكان الإجتماع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، بحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الإنتقالي و رئيس هيئة الأركان و مدير عام قوات الشرطة و مدير جهاز المخابرات العامة و مدير منظومة الصناعات الدفاعية و قائد ثاني قوات الدعم السريع و رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير استخبارات الدعم السريع إستمعت اللجنة الي إيجازات أمنية و إستخبارية و جنائية تطرقت إلى مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد .
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