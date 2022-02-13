العراق.. الطيران الحربي يدمر وكرا مهما لـ”داعش” في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير وكر مهم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية إنه "بعد الضربات الموجعة التي نفذتها القطعات الأمنية وبإسناد جوي لاستهداف أوكار الإرهابيين في المناطق الوعرة والنائية، تحاول العصابات الإرهابية إيجاد ملاذات آمنة لها في الوديان ومناطق أخرى واهمة أنها ستكون بعيدة عن أعين أبطالنا".

وأضاف: "نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (F-16) العراقية ووفقا لمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية دقيقة في وادي ازغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

وتابع البيان، أن "الضربة أدت الى تدمير وكرا مهما لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

وجاء في البيان: "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في تعقب العناصر الإرهابية في مختلف المناطق، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين الذي يرفض ترابه أن يدنس من قبل أقدام الإرهاب النجسة. وسنكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن".