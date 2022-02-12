التحالف العربي يعلن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية فى صفوف الحوثيين...

أعلن التحالف العربى، تدمير 17 آلية عسكرية، وتكبيد مليشيا الحوثى خسائر بشرية خلال عمليات استهداف ضد جماعة الحوثي فى حجة ومأرب. وذكر التحالف فى بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم /السبت/، أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 25 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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