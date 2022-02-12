السعودية تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا

سجلت السعودية، اليوم السبت، تراجعا كبيرا فى إصابات كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الجمعة 2523 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المملكة، ليصبح إجمالى الإصابات 726251 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 2983 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالى عدد المتعافين من كورونا فى البلاد 688519 شخصا.
وأفادت الوزارة بتسجيل حالتى وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالى إلى 8971 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 1020 حالة.
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