المرصد السوري: العناصر الموالية لتركيا تواصل نهب الآثار في عفرين

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، استمرار عمليات الجرف التي يقوم بها عناصر ما يعرف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، لتل السلطان الأثري بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة بحثاً عن القى والكنوز المدفونة.

حيث يعرف الموقع بتل السلطان بربعوش والذي تم تسجيله في قيود مديرية الآثار السورية كتلٍ أثري وعلى سفحه الغربي يوجد مزار ديني لأبناء “الطائفة العلوية”.

وأوضح المرصد أن التل الأثري، كباقي التلال الأثرية في عفرين، تعرض إلى الحفر والتخريب بشكل متواصل متواصلة على مدى أربعة سنوات بواسطة آليات ثقيلة، والتي أدت إلى تخريب الطبقات الأثرية وتدمير المنشآت المعمارية التي تحويها هذه الطبقات، بالإضافة إلى اقتلاع العديد من الأشجار التي كانت محيطة بالمزار الديني.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، أشار المرصد السوري إلى أن الفصائل الموالية لتركيا جرفت بالآليات الثقيلة والجرافات تل مرانيا الأثري بحثاً عن اللقى والكنوز المدفونة، ويقع التل في الطرف الجنوبي من بلدة مرانيا تحتاني الواقعة قرب الحدودِ التركيّة في ناحية شيخ الحديد بريف عفرين.

وهو من التلال غير المسجلة في قيودِ مديرية الآثار، وتعرض التل الأثري إلى عدة عملياتِ حفر تخريبيّة بعد سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين، كما تم تجريف العشرات من الأراضي الزراعية المحيطة بالتلة، بالإضافة لتدمير معظم سفح الأكروبول “المدينة المرتفعة” وتدمير الطبقات الأثرية ونهب محتوياتها منذ السيطرة التركية على المنطقة.

وكان المرصد السوري قد نشر في 25 يناير الماضي أن الفصائل الموالية لتركيا جرفت بالآليات الثقيلة والجرافات تل فراق الأثري والذي يقع بالقرب ناحية جنديرس بالقرب من نهر عفرين وهو من التلال المسجلة في قيود مديرية الآثار السورية، بحثًا عن اللقى الأثرية والكنوز بهدف تهريبها وبيعها خارج سوريا.

وتعرض التل بعد سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين لأعمال حفر وتخريب بشكلٍ كامل بالآليات الثقيلة ، حيث تقدر مساحة الحفريات حوالي 2500 م2، قبل أن تعاود تلك الفصائل عمليات الحفر والتنقيب.