”الداخلية العرب” يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها المليشيات الحوثية اليوم الخميس التي حاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها.

وقال بيان صحفي لمجلس وزراء الداخلية العرب: إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلا ناصعا على إمعان هذه المليشيات المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للإنصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والإستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة

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