وزير الإعلام والثقافة: نولي اهتماما كبيرا بإعادة إحياء الإحتفالات الوطنية وإبراز مكانة...

أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتى حمد روح الدين، على الأهتمام الكبير الذي توليه وزارته والحكومة بإعادة إحياء الإحتفالات الوطنية لدولة الكويت بعد انقطاع استمر سنتين بسبب جائحة كورونا وإبراز مكانة البلاد .

وقال الوزير روح الدين في كلمته خلال ترؤسه اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية 2022 في قصر السيف "إننا في الوزارة وفي الحكومة نولي اهتماما عظيما بإحياء الاحتفاليات الوطنية من جديد التي تميزت بها الكويت منذ سنوات بفعاليات فنية وثقافية واستعراضية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية"

وأضاف أن تلك الجهات "لم تدخر جهدا في إظهار الكويت بأجمل حلة في السنوات السابقة مما أشعل روح التنافس بين الجهات سواء حكومية أو خاصة في إبراز مكانة البلاد وأعيادها ومناسباتها العزيزة على قلوبنا".

ولفت إلى أن الاحتفالات الوطنية تعبر بعمق من خلال الفعاليات والنشاطات بمختلف أنواعها عن الروح الوطنية وحب الوطن وتعزيز وربط التراث في نفوس الأبناء والأجيال القادمة "وهذا ما يدفعنا اليوم للعمل بدأب من أجل إحياء هذه الاحتفالات من جديد وتذليل كل الصعوبات ومد يد التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة للبدء بالاحتفالات الوطنية متمثلة بالعيد الوطني ويوم التحرير".

وذكر أن الظروف الراهنة المتمثلة في جائحة كورونا "أوجبت علينا أن نضع أسسا جديدة في الفعاليات التي ستقام حفاظا على المنظومة الصحية" مؤكدا ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في كل الجهات المشاركة والمنظمة .

وشدد الوزير روح الدين على "ضرورة تبني الأفكار الشبابية التي تتماشى مع رغبات الجيل الجديد بما يتناسب مع القيم والعادات والتقاليد والقوانين العامة فضال عن إبراز الجانب السياحي لدولة الكويت مستغلين بذلك مرافق الدولة وأعرب عن الشكر الجزيل وعظيم الامتنان لأمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي "على المجهودات العظيمة التي تقدمها لدعم كل ما من شأنه المتنوعة وإشراكها في إنجاح الاحتفالات"،ظهور الكويت بصورة مثلى أمام العالم أجمع.

."وقال وزير الإعلام إن هذا الدور ليس غريبا على الشيخة أمثال "فدائما كانت سباقة في وضع لبنة الأفكار الفريدة التي أنتجت لنا أعمالا حفرت في ذاكرة الكويت والأجيال" من جهتها قدمت الشيخة أمثال الأحمد خلال الاجتماع مجموعة مقترحات مهمة وأفكارا تتعلق بتهيئة كل الإمكانيات لتيسير الاحتفالات وتوفير سبل الراحة والسعادة للجميع في إحياء هذه الاحتفالات. الدائمة وتشكيل لجنة لإعداد الفعاليات والاحتفاليات للعام القادم. )