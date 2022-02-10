التحالف العربي يؤكد وقوع إصابات جراء تصديه لهجوم جوي على مطار أبها

أكد التحالف العربي أن هناك أنباء أولية عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.
وأعلن التحالف اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.
وذكر التحالف أن هناك تقررا أوليا يتحدث عن "وجود أربع إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين"، متعهدا بـ"اتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".
ولم يذكر التحالف، وفقا لـ"واس"، الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن مطار أبها قد تعرض مرارا لهجمات مماثلة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التحالف غاراته على اليمن في الآونة الأخيرة وشن الحوثيين هجمات على الإمارات.
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