باحثة سعودية من تل أبيب: أتيت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون

قالت الباحثة السعودية، نجاة السعيد إنها "أتت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات عدة".

وقالت السعيد في مقابلة مع قناة i24 news: "كمستشارة وأكاديمية في الشراكة زرت إسرائيل وأعمل من خلال شراكة وسنطلق قريبا شراكة عبارة عن شراكة بين الباحثين الأكاديميين من مختلف الجول العربية وإسرائيل في عدة مجالات، جيوسياسية، الإعلامية، تكنولوجيا البيئة، البيولوجية، والأمنية والعسكرية".

وأضافت: "أولئك الذين يبحثون عن طريقة سريعة وعملية هم أولئك الذين يعملون في مجال الأمن والعسكري. وأولئك الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات".

وأشارت إلى أن "الشراكة تهدف إلى التقارب بين الشعوب من خلال العلم والمعرفة بعيدا عن الصراعات السياسية".

وظهرت السعيد في المقابلة وهي ترتدي ألوان العلم الإسرائيلي (الأزرق والأبيض) وتضع على سترتها نجمة داوود التي تتوسط العلم الإسرائيلي.

وكانت السعيد وهي باحثة سعودية وتحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وصلت إلى إسرائيل يوم 7 فبراير الحالي، وقالت: "لقد هبطت للتو في إسرائيل… يا له من شعور".