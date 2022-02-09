الكاظمي: لن نسمح بتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات

رفض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الزج ببلاده في أزمات الخارج وتحويلها إلى ما وصفه بساحة لتصفية الحسابات.
وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، نقله المكتب الإعلامي، إن “إشراك العراق في مشكلات الخارج أمر مرفوض”.
وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار بلاده يعني استقرار المنطقة.
وكان الكاظمي أعلن، أمس الثلاثاء، اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.
يذكر أن مسلحين مجهولين، اغتالوا السبت، القاضي أحمد الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي.
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