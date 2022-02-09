السفير السعودي لدى لبنان يرد على تصريحات الأمين العام لحزب الله

رد السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، على تصريحات أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، التي اتهم فيها السعودية بـ "التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال وليد بخاري: "رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّت"..هذا المثل من أكثر الأمثال العربية إبداعا وذكاء عبر التاريخ، وينطبق على من يجيد فنون التهريجِ الدعائي بانتقائية تجعله يدعي الفضيلة ونقيضها في آن معا".

وأضاف السفير "هاشتاغ": "أبو رغال".

وكان حسن نصر الله قد شن هجوما على السعودية، ودعا الرياض إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية" إذا أرادت عدم التدخل في شؤونها.

وفي حديث لقناة "العالم"، قال نصر الله: "نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة من الدول الخليجية، بل نساند الشعب اليمني المعتدى عليه من قبل السعودية".

وأضاف: "من يطلب من لبنان أو أي حزب ألا يتدخل في شؤونه الداخلية، عليه أن يكف هو أولا عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

وأكد أن "لا مشكلة لدى حزب الله بأي حوار مع الدول الخليجية انطلاقا من مصلحة لبنان".