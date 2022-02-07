الأمن العراقي يلقي القبض على 3 إرهابيين في نينوى

ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى العراقية، القبض على خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة عناصر تعمل فيما يسمى مفارز الدعم اللوجستي وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية.

وضُبطت بحوزتهم داخل الدراجة التي كانوا يستقلونها عبوتان تحتوي 10 كيلوجرامات من مادة الـ C4 شديدة الانفجار وكذلك على أسلاك وهواتف تستخدم لتصنيع وتفجير العبوات الناسفة.

ولقد جرى تدوين أقوالهم أصولياً، كما اعترفوا بنقلهم للمواد الغذائية ومواد التفجير للمجاميع الإرهابية بين المحافظتين.

ثمَّ تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.