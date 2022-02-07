التحالف العربي يعلن عن بدء تنفيذ عملية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

أعلن التحالف العربي، اليوم الإثنين، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وأعلن عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية.