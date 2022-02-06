الإمارات تسجل 2015 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، الكشف عن 2.015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة.

وأكد الوزارة، في بيان لها، أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 857.657 حالة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 502.390 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع للكشف عن الإصابات الجديدة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2.264 حالة.

فيما تماثل للشفاء 1.531 حالة جديدة للمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض الإصابة بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 784.650 حالة.