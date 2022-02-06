قمة الاتحاد الإفريقي تدين «موجة» الانقلابات في القارة السمراء

أدان القادة الأفارقة بشكل صريح، خلال قمة الاتحاد الإفريقي”موجة” الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة السمراء مؤخرا، وفقا لما أعلن المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة، اليوم الأحد.

وقال بانكولي أديويي، خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “أدان كل قيادي إفريقي في المجموعة بدون لبس موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور”.

وأضاف: “لن يتسامح الاتحاد الافريقي مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان”، مذكراً أنّ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات.

وتابع: “قوموا بالبحث، لم نقم يجر في أي لحظة من تاريخ الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية 4 دول في تقويم سنوي من 12 شهراً: مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو”.

وتحدث عن إفريقيا الغربية، معتبراً أن “الساحل لا يجب أن يصبح من جديد بؤرة” لتبديل حكومات بصورة مخالفة للدستور، واصفاً ذلك بـ”البلاء”.

وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، خلال افتتاح القمة، السبت، عن “موجة مشؤومة” من الانقلابات مشيراً إلى “روابط سببية معروفة” مع تنامي الإرهاب.