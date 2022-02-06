رئيس مجلس القضاء التونسي: قرار حل المجلس غير قانوني

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، لوكالة “رويترز”، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس “غير قانوني” ومحاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.
وأضاف لرويترز عبر الهاتف، بعد ساعات من إعلان الرئيس: “المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي, في خطوة مثيرة للجدال ستفجر صراعا حول القضاء.
وقال سعيد انه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء خلال الأيام الماضية.
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